https://ria.ru/20240229/obstrel-1930256292.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили в четверг 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:29
2024-02-29T14:29
2024-02-29T14:29
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 11.15 по 14.00 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930136287.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке
ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости.
Украинские войска выпустили в четверг 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ с 11.15 по 14.00 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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