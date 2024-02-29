https://ria.ru/20240229/novayagazeta-1930273222.html

"Новая газета" сообщила о задержании главреда

"Новая газета" сообщила о задержании главреда - РИА Новости, 29.02.2024

"Новая газета" сообщила о задержании главреда

Лишенная лицензии "Новая газета" сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на которого составлен протокол по статье о дискредитации... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:12

2024-02-29T15:12

2024-02-29T15:26

происшествия

москва

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930276631_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_323e848c535278f373027da888f313ba.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лишенная лицензии "Новая газета" сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на которого составлен протокол по статье о дискредитации российской армии."Главный редактор "Новой газеты" Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ", - говорится в Telegram-канале издания.Отмечается, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты". Рассмотрение дела будет проходить в Перовском суде, время еще не назначено, добавила газета.Дело пока в Перовский райсуд не поступило, сообщили РИА Новости в инстанции. Агентство не располагает комментарием полиции.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".

https://ria.ru/20240227/sud-1929744779.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)