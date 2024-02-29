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"Новая газета" сообщила о задержании главреда - РИА Новости, 29.02.2024
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15:12 29.02.2024 (обновлено: 15:26 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/novayagazeta-1930273222.html
"Новая газета" сообщила о задержании главреда
"Новая газета" сообщила о задержании главреда - РИА Новости, 29.02.2024
"Новая газета" сообщила о задержании главреда
Лишенная лицензии "Новая газета" сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на которого составлен протокол по статье о дискредитации... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:12
2024-02-29T15:26
происшествия
москва
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лишенная лицензии "Новая газета" сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на которого составлен протокол по статье о дискредитации российской армии.&quot;Главный редактор &quot;Новой газеты&quot; Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра &quot;Э&quot; в отдел полиции для составления административного протокола по статье &quot;О дискредитации ВС РФ&quot;, - говорится в Telegram-канале издания.Отмечается, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты". Рассмотрение дела будет проходить в Перовском суде, время еще не назначено, добавила газета.Дело пока в Перовский райсуд не поступило, сообщили РИА Новости в инстанции. Агентство не располагает комментарием полиции.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
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происшествия, москва, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Новая газета" сообщила о задержании главреда

"Новая газета" сообщила о задержании главреда Соколова

© АГН "Москва"Журналист Сергей Соколов
Журналист Сергей Соколов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© АГН "Москва"
Журналист Сергей Соколов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лишенная лицензии "Новая газета" сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на которого составлен протокол по статье о дискредитации российской армии.
«

"Главный редактор "Новой газеты" Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ", - говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты". Рассмотрение дела будет проходить в Перовском суде, время еще не назначено, добавила газета.
Дело пока в Перовский райсуд не поступило, сообщили РИА Новости в инстанции. Агентство не располагает комментарием полиции.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
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27 февраля, 12:33
 
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