https://ria.ru/20240229/niokry-1930283758.html

Правительство выделит допсредства на НИОКРы и промышленную ипотеку

Правительство выделит допсредства на НИОКРы и промышленную ипотеку - РИА Новости, 29.02.2024

Правительство выделит допсредства на НИОКРы и промышленную ипотеку

Дополнительно на субсидии российским компаниям для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и расширение промышленной ипотеки... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:45

2024-02-29T15:45

2024-02-29T15:45

россия

владимир путин

технологии

экономика

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Дополнительно на субсидии российским компаниям для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и расширение промышленной ипотеки будет направлено 120 миллиардов рублей в следующие шесть лет, сообщил президент России Владимир Путин. "Так за шесть лет дополнительно направим 120 миллиардов рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКРов, а также на расширение промышленной ипотеки. За счёт этой программы дополнительно построим и модернизируем ещё более десяти миллионов квадратных метров производственных площадей", – сказал Путин во время послания к Федеральному Собранию. Он отметил для сравнения, что сегодня в России ежегодно строится около четырех миллионов квадратных метров производственных площадей. Это весомый показатель обновления индустриального потенциала России, и десять миллионов будут строиться дополнительно к этим показателям. "Мы уже сформировали своего рода промышленное меню. Компании, реализующие индустриальные проекты, могут выбрать оптимальные меры поддержки, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее. Достаточно много инструментов изобрели и применяем. Обязательно будем развивать все эти механизмы", - рассказал президент. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, технологии, экономика, послание президента федеральному собранию — 2024