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Глава Рязанской области поручил принять участие во всех новых нацпроектах - РИА Новости, 29.02.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
19:50 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930342371.html
Глава Рязанской области поручил принять участие во всех новых нацпроектах
Глава Рязанской области поручил принять участие во всех новых нацпроектах - РИА Новости, 29.02.2024
Глава Рязанской области поручил принять участие во всех новых нацпроектах
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что поручил региональным ведомствам готовить заявки на участие во всех программах,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:50
2024-02-29T19:50
рязанская область
россия
рязанская область
павел малков
послание президента федеральному собранию —  2024 
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РЯЗАНЬ, 29 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что поручил региональным ведомствам готовить заявки на участие во всех программах, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным. Президент РФ в четверг выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он объявил о запуске нескольких новых нацпроектов и программ, а также о продлении уже действующих мер, в том числе по поддержке социальной сферы. "Будем принимать участие в реализации всех масштабных программ: строительство школ, ремонт общежитий и учебных корпусов вузов и колледжей, благоустройство населённых пунктов, развитие ЖКХ и других. Уже поручил коллегам готовить заявки. Мы должны участвовать во всех федеральных проектах", - написал Павел Малков. Губернатор отметил, что президент также затронул тему демографии. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 миллиардов рублей. "Обязательно используем эти возможности для поддержки семей и создания инфраструктуры", - подчеркнул глава региона. "Президент в своём выступлении затронул все аспекты жизни нашей страны. Масштабные программы по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Но самое главное — рост благосостояния граждан… Всё, что было озвучено, — это масштабная стратегия развития России. И это новые задачи и возможности для Рязанской области", - добавил Павел Малков.
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60
россия, рязанская область, павел малков, послание президента федеральному собранию —  2024 
Рязанская область, Россия, Рязанская область, Павел Малков, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Глава Рязанской области поручил принять участие во всех новых нацпроектах

Малков поручил ведомствам готовить заявки на озвученные Путиным нацпроекты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что поручил региональным ведомствам готовить заявки на участие во всех программах, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ в четверг выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он объявил о запуске нескольких новых нацпроектов и программ, а также о продлении уже действующих мер, в том числе по поддержке социальной сферы.
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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"Будем принимать участие в реализации всех масштабных программ: строительство школ, ремонт общежитий и учебных корпусов вузов и колледжей, благоустройство населённых пунктов, развитие ЖКХ и других. Уже поручил коллегам готовить заявки. Мы должны участвовать во всех федеральных проектах", - написал Павел Малков.
Губернатор отметил, что президент также затронул тему демографии. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 миллиардов рублей. "Обязательно используем эти возможности для поддержки семей и создания инфраструктуры", - подчеркнул глава региона.
"Президент в своём выступлении затронул все аспекты жизни нашей страны. Масштабные программы по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Но самое главное — рост благосостояния граждан… Всё, что было озвучено, — это масштабная стратегия развития России. И это новые задачи и возможности для Рязанской области", - добавил Павел Малков.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Рязанская областьРоссияРязанская областьПавел МалковПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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