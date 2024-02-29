https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930250217.html

Путин поручил утвердить все новые нацпроекты до конца года

Путин поручил утвердить все новые нацпроекты до конца года - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил утвердить все новые нацпроекты до конца года

До конца года все новые национальные проекты должны быть утверждены и скоординированы между собой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:19

2024-02-29T14:19

2024-02-29T15:11

политика

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. До конца года все новые национальные проекты должны быть утверждены и скоординированы между собой, заявил президент РФ Владимир Путин."До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированные между собой. Хочу еще раз подчеркнуть - это не проекты отдельных ведомств. Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.При этом он попросил Общероссийский народный фронт и дальше держать на контроле исполнение решений на всех уровнях власти."Хочу подчеркнуть, главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег", - добавил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию — 2024