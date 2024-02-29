Разуваева высоко оценила нацпроект "Молодежь России"
Разуваева: нацпроект "Молодежь России" — это победа для молодежного сообщества
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева . Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Создание национального проекта "Молодежь России" - это победа для молодежного сообщества РФ и свидетельство поддержки президентом России Владимиром Путиным подрастающего поколения, заявила в разговоре с РИА Новости руководитель федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.
Ранее во время послания Федеральному собранию в четверг Путин заявил, что новый национальный проект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году.
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"В ходе сегодняшнего послания президент озвучил решение о запуске нового национального проекта "Молодежь России". Это безусловно огромная победа для всего молодежного сообщества страны, еще одно свидетельство планомерной и последовательной поддержки президентом подрастающего поколения", - отметила собеседница агентства.
Руководитель Росмолодежи добавила, что с учетом принятых президентом мер по поддержке рождаемости в начале нулевых годов и реализуемых по текущее время - количество людей молодого возраста будет увеличиваться.
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"Сегодня уже очевиден результат этих мер. И, следовательно, нужна скоординированная и четко спланированная работа всех федеральных ведомств, которые так или иначе вовлечены в работу с молодыми людьми вплоть до 35 лет", - уточнила Разуваева.
Ранее глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что нацпроект "Молодежь России" затронет развитие молодежной инфраструктуры, предпринимательства, добровольчества, лидерские проекты.