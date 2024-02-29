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Разуваева высоко оценила нацпроект "Молодежь России" - РИА Новости, 29.02.2024
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19:22 29.02.2024 (обновлено: 20:00 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930338899.html
Разуваева высоко оценила нацпроект "Молодежь России"
Разуваева высоко оценила нацпроект "Молодежь России" - РИА Новости, 29.02.2024
Разуваева высоко оценила нацпроект "Молодежь России"
Создание национального проекта "Молодежь России" - это победа для молодежного сообщества РФ и свидетельство поддержки президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:22
2024-02-29T20:00
общество
россия
владимир путин
ксения разуваева
послание президента федеральному собранию —  2024 
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Создание национального проекта "Молодежь России" - это победа для молодежного сообщества РФ и свидетельство поддержки президентом России Владимиром Путиным подрастающего поколения, заявила в разговоре с РИА Новости руководитель федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева. Ранее во время послания Федеральному собранию в четверг Путин заявил, что новый национальный проект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году. &quot;В ходе сегодняшнего послания президент озвучил решение о запуске нового национального проекта &quot;Молодежь России&quot;. Это безусловно огромная победа для всего молодежного сообщества страны, еще одно свидетельство планомерной и последовательной поддержки президентом подрастающего поколения&quot;, - отметила собеседница агентства.Руководитель Росмолодежи добавила, что с учетом принятых президентом мер по поддержке рождаемости в начале нулевых годов и реализуемых по текущее время - количество людей молодого возраста будет увеличиваться. "Сегодня уже очевиден результат этих мер. И, следовательно, нужна скоординированная и четко спланированная работа всех федеральных ведомств, которые так или иначе вовлечены в работу с молодыми людьми вплоть до 35 лет", - уточнила Разуваева.Ранее глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что нацпроект "Молодежь России" затронет развитие молодежной инфраструктуры, предпринимательства, добровольчества, лидерские проекты.
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общество, россия, владимир путин, ксения разуваева, послание президента федеральному собранию —  2024 , артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Разуваева высоко оценила нацпроект "Молодежь России"

Разуваева: нацпроект "Молодежь России" — это победа для молодежного сообщества

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Создание национального проекта "Молодежь России" - это победа для молодежного сообщества РФ и свидетельство поддержки президентом России Владимиром Путиным подрастающего поколения, заявила в разговоре с РИА Новости руководитель федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.
Ранее во время послания Федеральному собранию в четверг Путин заявил, что новый национальный проект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году.
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«

"В ходе сегодняшнего послания президент озвучил решение о запуске нового национального проекта "Молодежь России". Это безусловно огромная победа для всего молодежного сообщества страны, еще одно свидетельство планомерной и последовательной поддержки президентом подрастающего поколения", - отметила собеседница агентства.

Руководитель Росмолодежи добавила, что с учетом принятых президентом мер по поддержке рождаемости в начале нулевых годов и реализуемых по текущее время - количество людей молодого возраста будет увеличиваться.
«
"Сегодня уже очевиден результат этих мер. И, следовательно, нужна скоординированная и четко спланированная работа всех федеральных ведомств, которые так или иначе вовлечены в работу с молодыми людьми вплоть до 35 лет", - уточнила Разуваева.
Ранее глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что нацпроект "Молодежь России" затронет развитие молодежной инфраструктуры, предпринимательства, добровольчества, лидерские проекты.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинКсения РазуваеваПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Артем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
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