https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930316968.html

Голикова рассказала о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь"

Голикова рассказала о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 29.02.2024

Голикова рассказала о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь"

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" будет профинансирован на один триллион рублей до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:38

2024-02-29T17:38

2024-02-29T17:38

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" будет профинансирован на один триллион рублей до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию отметил важность проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она пока ниже, чем в среднем по России. Он объявил, что именно на решение этой проблемы будет направлен нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". "Сегодня президент страны озвучил национальный проект с названием "Продолжительная и активная жизнь" <...> Беспрецедентные финансовые ресурсы, которые обозначены, это более триллиона рублей на цели реализации этого проекта до 2030 года", - сказала Голикова во время заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере на тему "Об итогах реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье". Она отметила, что под этот объем финансирования входит и проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, в блоке программ планируются мероприятия по созданию и оснащению женских консультаций, строительству и модернизации детских больниц. Особое внимание будет уделено здоровью детей и подростков, в том числе репродуктивному, а также улучшению материально-технического обеспечения перинатальных центров.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024