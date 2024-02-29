https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930223596.html

В России запустили нацпроект "Экономика данных"

В России запустили нацпроект "Экономика данных" - РИА Новости, 29.02.2024

В России запустили нацпроект "Экономика данных"

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие шесть лет направят не менее 700... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:36

2024-02-29T13:36

2024-02-29T17:44

россия

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930239527_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de5d8ebf12297424f84de4a4cc6caba5.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие шесть лет направят не менее 700 миллиардов рублей."Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта "Экономика данных". Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запуске нацпроекта "Экономика данных" Экономика данных 2024-02-29T13:36 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024