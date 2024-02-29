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В России запустили нацпроект "Экономика данных" - РИА Новости, 29.02.2024
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13:36 29.02.2024 (обновлено: 17:44 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930223596.html
В России запустили нацпроект "Экономика данных"
В России запустили нацпроект "Экономика данных" - РИА Новости, 29.02.2024
В России запустили нацпроект "Экономика данных"
Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие шесть лет направят не менее 700... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:36
2024-02-29T17:44
россия
экономика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие шесть лет направят не менее 700 миллиардов рублей."Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта "Экономика данных". Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин о запуске нацпроекта "Экономика данных"
Экономика данных
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россия, экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Экономика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В России запустили нацпроект "Экономика данных"

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Экономика данных", на его реализацию в предстоящие шесть лет направят не менее 700 миллиардов рублей.
"Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта "Экономика данных". Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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