https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html

Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России"

Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России" - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России"

Новый нацпроект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:55

2024-02-29T12:55

2024-02-29T17:45

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930217176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ac971257b67f261544c9a8485fad2f0.jpg

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Новый нацпроект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин."Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект "Молодежь России". Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны", - сказал он.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240225/festival-1929413160.html

https://ria.ru/20240227/festival-1929719748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запуске нацпроекта "Молодежь России" Молодежь 2024-02-29T12:55 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, владимир путин