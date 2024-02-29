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Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России"
Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России" - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России"
Новый нацпроект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:55
2024-02-29T12:55
2024-02-29T17:45
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Новый нацпроект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин."Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект "Молодежь России". Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны", - сказал он.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930217176_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_1c67710667a8b2ed653f2c1948741093.jpg
Путин о запуске нацпроекта "Молодежь России"
Молодежь
2024-02-29T12:55
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России"
Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России" до конца года
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Новый нацпроект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект "Молодежь России". Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны", - сказал он.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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