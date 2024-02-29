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Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками - РИА Новости, 29.02.2024
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09:36 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/napadenie-1930128935.html
Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками
Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками - РИА Новости, 29.02.2024
Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками
План нападения России на Германию и другие страны НАТО по своей сути не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе и является... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:36
2024-02-29T09:36
россия
германия
европа
сергей горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. План нападения России на Германию и другие страны НАТО по своей сути не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе и является намеренно опубликованной страшилкой, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. Согласно документу, под нападением России подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". По мнению авторов документа, подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз. "Что касается сути сказанного, то если это гипотетически представить – это начало мировой войны. Так как Германия входит в блок НАТО, основу которого составляет не европейский ВПК, а США. С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", - сказал Горбачев. Эксперт также отметил, что затрагивание в конфликте космического пространства (что указано как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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россия, германия, европа, сергей горбачев, сергей нарышкин, сергей лавров, снг, нато, bild, в мире
Россия, Германия, Европа, Сергей Горбачев, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров, СНГ, НАТО, Bild, В мире
Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками

Эксперт: план "нападения" на НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. План нападения России на Германию и другие страны НАТО по своей сути не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе и является намеренно опубликованной страшилкой, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. Согласно документу, под нападением России подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". По мнению авторов документа, подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз.
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"Что касается сути сказанного, то если это гипотетически представить – это начало мировой войны. Так как Германия входит в блок НАТО, основу которого составляет не европейский ВПК, а США. С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", - сказал Горбачев.
Эксперт также отметил, что затрагивание в конфликте космического пространства (что указано как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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