https://ria.ru/20240229/napadenie-1930128935.html

Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками

Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками - РИА Новости, 29.02.2024

Эксперт назвал план "нападения" России на НАТО страшилками

План нападения России на Германию и другие страны НАТО по своей сути не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе и является... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:36

2024-02-29T09:36

2024-02-29T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. План нападения России на Германию и другие страны НАТО по своей сути не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе и является намеренно опубликованной страшилкой, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. Согласно документу, под нападением России подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". По мнению авторов документа, подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз. "Что касается сути сказанного, то если это гипотетически представить – это начало мировой войны. Так как Германия входит в блок НАТО, основу которого составляет не европейский ВПК, а США. С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", - сказал Горбачев. Эксперт также отметил, что затрагивание в конфликте космического пространства (что указано как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088058.html

https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, европа, сергей горбачев, сергей нарышкин, сергей лавров, снг, нато, bild, в мире