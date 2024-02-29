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Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор - РИА Новости, 29.02.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:27 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/nagruzka-1930363482.html
Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор
Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор - РИА Новости, 29.02.2024
Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор
Решение президента России Владимира Путина списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам поможет Ярославской области оздоровить экономику и... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:27
2024-02-29T22:27
ярославская область
экономика
ярославская область
россия
ростов
михаил евраев
владимир путин
послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам поможет Ярославской области оздоровить экономику и инвестировать деньги в другие значимые проекты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил снизить долговую нагрузку субъектов РФ и списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Средства должны использоваться целевым образом на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. "Президент России объявил сегодня о беспрецедентных мерах поддержки экономик регионов страны и всей социальной сферы. Решение по задолженности поможет нам еще сильнее оздоровить экономику. Мы сможем инвестировать деньги в другие значимые проекты. И это большой шаг в развитии", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По данным правительства региона, в 2022-2023 годах Ярославской области были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты в сумме 2,736 миллиарда рублей. Эти средства были направлены правительством области на реализацию инфраструктурных проектов "Ростов Великий – духовный центр России" и "Ревитализация исторической части города Углича", которые предусматривают комплексное благоустройство исторических центров Ростова и Углича. Также финансирование пошло на реализуемый под контролем областного правительства проект комплексной застройки территории в Дзержинском районе Ярославля. На 1 января общий объем задолженности региона по федеральным бюджетным кредитам составил 42 миллиарда рублей, отмечают в областном правительстве. Для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям правительство области предоставило муниципальным образованиям бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета на общую сумму 8,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240229/yaroslavl-1930354228.html
https://ria.ru/20240227/svo-1929748410.html
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экономика, ярославская область, россия, ростов, михаил евраев, владимир путин, послание президента федеральному собранию – 2024 – радио sputnik
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Россия, Ростов, Михаил Евраев, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию – 2024 – Радио Sputnik

Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯрославская область
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам поможет Ярославской области оздоровить экономику и инвестировать деньги в другие значимые проекты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил снизить долговую нагрузку субъектов РФ и списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Средства должны использоваться целевым образом на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
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"Президент России объявил сегодня о беспрецедентных мерах поддержки экономик регионов страны и всей социальной сферы. Решение по задолженности поможет нам еще сильнее оздоровить экономику. Мы сможем инвестировать деньги в другие значимые проекты. И это большой шаг в развитии", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По данным правительства региона, в 2022-2023 годах Ярославской области были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты в сумме 2,736 миллиарда рублей. Эти средства были направлены правительством области на реализацию инфраструктурных проектов "Ростов Великий – духовный центр России" и "Ревитализация исторической части города Углича", которые предусматривают комплексное благоустройство исторических центров Ростова и Углича. Также финансирование пошло на реализуемый под контролем областного правительства проект комплексной застройки территории в Дзержинском районе Ярославля.
На 1 января общий объем задолженности региона по федеральным бюджетным кредитам составил 42 миллиарда рублей, отмечают в областном правительстве. Для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям правительство области предоставило муниципальным образованиям бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета на общую сумму 8,3 миллиарда рублей.
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