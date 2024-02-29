Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор
Ярославская область. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам поможет Ярославской области оздоровить экономику и инвестировать деньги в другие значимые проекты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил снизить долговую нагрузку субъектов РФ и списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Средства должны использоваться целевым образом на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
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"Президент России объявил сегодня о беспрецедентных мерах поддержки экономик регионов страны и всей социальной сферы. Решение по задолженности поможет нам еще сильнее оздоровить экономику. Мы сможем инвестировать деньги в другие значимые проекты. И это большой шаг в развитии", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По данным правительства региона, в 2022-2023 годах Ярославской области были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты в сумме 2,736 миллиарда рублей. Эти средства были направлены правительством области на реализацию инфраструктурных проектов "Ростов Великий – духовный центр России" и "Ревитализация исторической части города Углича", которые предусматривают комплексное благоустройство исторических центров Ростова и Углича. Также финансирование пошло на реализуемый под контролем областного правительства проект комплексной застройки территории в Дзержинском районе Ярославля.
На 1 января общий объем задолженности региона по федеральным бюджетным кредитам составил 42 миллиарда рублей, отмечают в областном правительстве. Для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям правительство области предоставило муниципальным образованиям бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета на общую сумму 8,3 миллиарда рублей.