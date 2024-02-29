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Москвичам следует быть внимательными из-за понижения температуры - РИА Новости, 29.02.2024
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14:58 29.02.2024
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Москвичам следует быть внимательными из-за понижения температуры
Москвичам следует быть внимательными из-за понижения температуры - РИА Новости, 29.02.2024
Москвичам следует быть внимательными из-за понижения температуры
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за перехода температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений и гололедицы с 29 февраля до 1... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:58
2024-02-29T14:58
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москва
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за перехода температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений и гололедицы с 29 февраля до 1 марта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 29 февраля до 1 марта ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, местами возможны небольшие осадки. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Москвичам следует быть внимательными из-за понижения температуры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за перехода температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений и гололедицы с 29 февраля до 1 марта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 29 февраля до 1 марта ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, местами возможны небольшие осадки. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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