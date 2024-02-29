https://ria.ru/20240229/moskva-1930197059.html

Национальную премию "Директор года" вручили в Москве

Национальную премию "Директор года" вручили в Москве - РИА Новости, 29.02.2024

Национальную премию "Директор года" вручили в Москве

Торжественная церемония вручения XVIII национальной премии "Директор года" прошла в отеле "Карлтон Москва" 28 февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:51

2024-02-29T12:51

2024-02-29T12:51

москва

александр морозов

фосагро

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Торжественная церемония вручения XVIII национальной премии "Директор года" прошла в отеле "Карлтон Москва" 28 февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД). Премия организована Ассоциацией профессиональных директоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с ПАО "Московская Биржа", ПАО Сбербанк и "Юникон". Национальная премия "Директор года" отмечает лучших профессионалов в области корпоративного управления за индивидуальный вклад в создание и продвижение передовых стандартов корпоративного управления, внедрение перспективных технологий и лучших практик в работу советов директоров не только публичных, но и частных российских компаний. В этом году победителями премии в номинации "Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления" стал Андрей Бугров (ПАО "ГМК "Норильский никель"), в номинации "Независимый директор" - Ирина Гайда, в номинации "Председатель Комитета по аудиту совета директоров" - Александр Морозов. Кроме того, в номинации "Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь" победу одержал Сергей Самосюк (ПАО "ФосАгро"), в номинации "За вклад в развитие практик корпоративного управления в частных непубличных компаниях 2023" - Анна Бамбурова, в номинации "За внедрение и приверженность принципам корпоративного управления в частном непубличном бизнесе 2023" - "КОМАНДОР-ХОЛДИНГ" (ТС "КОМАНДОР"). Также в номинация "Прорыв года 2023" победа досталась ПАО "Группа Астра". А специальная номинация "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" (премия "Интерфакс" и АК&М) была присуждена ПАО "ФосАгро".

https://ria.ru/20240229/tovary-1930138222.html

https://realty.ria.ru/20240229/proekt-1930130123.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, александр морозов, фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей