https://ria.ru/20240229/moskva-1930197059.html
Национальную премию "Директор года" вручили в Москве
Национальную премию "Директор года" вручили в Москве - РИА Новости, 29.02.2024
Национальную премию "Директор года" вручили в Москве
Торжественная церемония вручения XVIII национальной премии "Директор года" прошла в отеле "Карлтон Москва" 28 февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:51
2024-02-29T12:51
2024-02-29T12:51
москва
александр морозов
фосагро
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Торжественная церемония вручения XVIII национальной премии "Директор года" прошла в отеле "Карлтон Москва" 28 февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД). Премия организована Ассоциацией профессиональных директоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с ПАО "Московская Биржа", ПАО Сбербанк и "Юникон". Национальная премия "Директор года" отмечает лучших профессионалов в области корпоративного управления за индивидуальный вклад в создание и продвижение передовых стандартов корпоративного управления, внедрение перспективных технологий и лучших практик в работу советов директоров не только публичных, но и частных российских компаний. В этом году победителями премии в номинации "Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления" стал Андрей Бугров (ПАО "ГМК "Норильский никель"), в номинации "Независимый директор" - Ирина Гайда, в номинации "Председатель Комитета по аудиту совета директоров" - Александр Морозов. Кроме того, в номинации "Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь" победу одержал Сергей Самосюк (ПАО "ФосАгро"), в номинации "За вклад в развитие практик корпоративного управления в частных непубличных компаниях 2023" - Анна Бамбурова, в номинации "За внедрение и приверженность принципам корпоративного управления в частном непубличном бизнесе 2023" - "КОМАНДОР-ХОЛДИНГ" (ТС "КОМАНДОР"). Также в номинация "Прорыв года 2023" победа досталась ПАО "Группа Астра". А специальная номинация "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" (премия "Интерфакс" и АК&М) была присуждена ПАО "ФосАгро".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр морозов, фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей
Москва, Александр Морозов, ФосАгро, Российский союз промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Торжественная церемония вручения XVIII национальной премии "Директор года" прошла в отеле "Карлтон Москва" 28 февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД).
Премия организована Ассоциацией профессиональных директоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП
) в партнерстве с ПАО "Московская Биржа
", ПАО Сбербанк
и "Юникон".
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Национальная премия "Директор года" отмечает лучших профессионалов в области корпоративного управления за индивидуальный вклад в создание и продвижение передовых стандартов корпоративного управления, внедрение перспективных технологий и лучших практик в работу советов директоров не только публичных, но и частных российских компаний.
В этом году победителями премии в номинации "Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления" стал Андрей Бугров (ПАО "ГМК "Норильский никель"), в номинации "Независимый директор" - Ирина Гайда, в номинации "Председатель Комитета по аудиту совета директоров" - Александр Морозов.
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Кроме того, в номинации "Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь" победу одержал Сергей Самосюк (ПАО "ФосАгро
"), в номинации "За вклад в развитие практик корпоративного управления в частных непубличных компаниях 2023" - Анна Бамбурова, в номинации "За внедрение и приверженность принципам корпоративного управления в частном непубличном бизнесе 2023" - "КОМАНДОР-ХОЛДИНГ" (ТС "КОМАНДОР").
Также в номинация "Прорыв года 2023" победа досталась ПАО "Группа Астра". А специальная номинация "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" (премия "Интерфакс" и АК&М) была присуждена ПАО "ФосАгро".