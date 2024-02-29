https://ria.ru/20240229/moskva-1930153206.html

Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве

Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве - РИА Новости, 29.02.2024

Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:20

2024-02-29T11:20

2024-02-29T11:20

москва

восточный административный округ (москва)

зеленоград

петр бирюков

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в этом году приведут в порядок 21 водоем, в том числе Ярославский пруд в Северо-восточном административном округе, два Ивановских пруда, пять Оленьих прудов и два Красноярских пруда в Восточном административном округе, Мосфильмовский пруд в Западном административном округе и Крюковский пруд в Зеленограде. "В рамках проектов очистим от иловых отложений дно с последующим углублением, отремонтируем береговые полосы и выполним работы по восстановлению водоупорного слоя, а также инженерных сооружений. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведем благоустройство прилегающей территории", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей, добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20240131/polikliniki-1924579752.html

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москва

восточный административный округ (москва)

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, восточный административный округ (москва), зеленоград, петр бирюков