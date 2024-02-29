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Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве - РИА Новости, 29.02.2024
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11:20 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/moskva-1930153206.html
Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве
Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве - РИА Новости, 29.02.2024
Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:20
2024-02-29T11:20
москва
восточный административный округ (москва)
зеленоград
петр бирюков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в этом году приведут в порядок 21 водоем, в том числе Ярославский пруд в Северо-восточном административном округе, два Ивановских пруда, пять Оленьих прудов и два Красноярских пруда в Восточном административном округе, Мосфильмовский пруд в Западном административном округе и Крюковский пруд в Зеленограде. "В рамках проектов очистим от иловых отложений дно с последующим углублением, отремонтируем береговые полосы и выполним работы по восстановлению водоупорного слоя, а также инженерных сооружений. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведем благоустройство прилегающей территории", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей, добавил Бирюков.
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москва
восточный административный округ (москва)
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москва, восточный административный округ (москва), зеленоград, петр бирюков
Москва, Восточный административный округ (Москва), Зеленоград, Петр Бирюков
Бирюков рассказал о реконструкции прудов в Москве

Бирюков: в Москве за год реконструируют более 20 прудов

Бехтеревский пруд
Бехтеревский пруд
Бехтеревский пруд. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в этом году приведут в порядок 21 водоем, в том числе Ярославский пруд в Северо-восточном административном округе, два Ивановских пруда, пять Оленьих прудов и два Красноярских пруда в Восточном административном округе, Мосфильмовский пруд в Западном административном округе и Крюковский пруд в Зеленограде.
«
"В рамках проектов очистим от иловых отложений дно с последующим углублением, отремонтируем береговые полосы и выполним работы по восстановлению водоупорного слоя, а также инженерных сооружений. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведем благоустройство прилегающей территории", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей, добавил Бирюков.
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