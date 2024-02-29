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В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке - РИА Новости, 29.02.2024
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10:58 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
Мужчина закрасил баллончиком фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в московском парке, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:58
2024-02-29T10:58
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина закрасил баллончиком фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в московском парке, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", - сказала она. По данным следствия, ночью 23 февраля мужчина 1974 года рождения в Парке имени 70-летия Победы на юго-западе Москвы баллончиком с краской закрасил изображение одного из ветеранов на стенде героев Великой Отечественной войны. После этого он нарисовал на стенде символ запрещенной террористической организации. "В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний полностью признал вину", - заключила Иванова.
https://ria.ru/20240228/sk-1929942632.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке

В Москве вандал закрасил баллончиком фото ветерана в парке, возбудили дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина закрасил баллончиком фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в московском парке, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", - сказала она.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде
28 февраля, 11:42
По данным следствия, ночью 23 февраля мужчина 1974 года рождения в Парке имени 70-летия Победы на юго-западе Москвы баллончиком с краской закрасил изображение одного из ветеранов на стенде героев Великой Отечественной войны. После этого он нарисовал на стенде символ запрещенной террористической организации.
"В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний полностью признал вину", - заключила Иванова.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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9 февраля, 10:44
 
ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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