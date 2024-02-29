https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
Мужчина закрасил баллончиком фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в московском парке, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:58
2024-02-29T10:58
2024-02-29T10:58
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина закрасил баллончиком фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в московском парке, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", - сказала она. По данным следствия, ночью 23 февраля мужчина 1974 года рождения в Парке имени 70-летия Победы на юго-западе Москвы баллончиком с краской закрасил изображение одного из ветеранов на стенде героев Великой Отечественной войны. После этого он нарисовал на стенде символ запрещенной террористической организации. "В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний полностью признал вину", - заключила Иванова.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
В Москве вандал закрасил баллончиком фото ветерана в парке, возбудили дело
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина закрасил баллончиком фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в московском парке, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", - сказала она.
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По данным следствия, ночью 23 февраля мужчина 1974 года рождения в Парке имени 70-летия Победы на юго-западе Москвы баллончиком с краской закрасил изображение одного из ветеранов на стенде героев Великой Отечественной войны. После этого он нарисовал на стенде символ запрещенной террористической организации.
"В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний полностью признал вину", - заключила Иванова.
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