https://ria.ru/20240229/moskalkova-1930267034.html

Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных

Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных - РИА Новости, 29.02.2024

Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:56

2024-02-29T14:56

2024-02-29T16:25

татьяна москалькова

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских военнопленных, но ответа пока нет."Обращение по поводу возвращения, репатриации российских военнопленных раненых. И максимальное содействие в ускорении обменов пленными. Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы", - сказала журналистам Москалькова, говоря о контактах с украинским омбудсменом."Реакции пока нет, жду эту реакцию", - добавила она.Москалькова 26 февраля написала в своем телеграм-канале, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, которые находятся в плену, и ждет ответа.

https://radiosputnik.ru/20240126/vsu-1923667019.html

https://radiosputnik.ru/20240229/vsu-1930152737.html

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татьяна москалькова, россия, украина