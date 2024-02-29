https://ria.ru/20240229/moskalkova-1930267034.html
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных - РИА Новости, 29.02.2024
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:56
2024-02-29T14:56
2024-02-29T16:25
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских военнопленных, но ответа пока нет."Обращение по поводу возвращения, репатриации российских военнопленных раненых. И максимальное содействие в ускорении обменов пленными. Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы", - сказала журналистам Москалькова, говоря о контактах с украинским омбудсменом."Реакции пока нет, жду эту реакцию", - добавила она.Москалькова 26 февраля написала в своем телеграм-канале, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, которые находятся в плену, и ждет ответа.
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татьяна москалькова, россия, украина
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных
Москалькова: направила обращение о репатриации раненых военнопленных из России
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских военнопленных, но ответа пока нет.
«
"Обращение по поводу возвращения, репатриации российских военнопленных раненых. И максимальное содействие в ускорении обменов пленными. Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы", - сказала журналистам Москалькова, говоря о контактах с украинским омбудсменом.
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"Реакции пока нет, жду эту реакцию", - добавила она.
Москалькова 26 февраля написала в своем телеграм-канале, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, которые находятся в плену, и ждет ответа.
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