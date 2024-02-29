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Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 29.02.2024 (обновлено: 16:25 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/moskalkova-1930267034.html
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных - РИА Новости, 29.02.2024
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:56
2024-02-29T16:25
татьяна москалькова
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских военнопленных, но ответа пока нет."Обращение по поводу возвращения, репатриации российских военнопленных раненых. И максимальное содействие в ускорении обменов пленными. Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы", - сказала журналистам Москалькова, говоря о контактах с украинским омбудсменом."Реакции пока нет, жду эту реакцию", - добавила она.Москалькова 26 февраля написала в своем телеграм-канале, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, которые находятся в плену, и ждет ответа.
https://radiosputnik.ru/20240126/vsu-1923667019.html
https://radiosputnik.ru/20240229/vsu-1930152737.html
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татьяна москалькова, россия, украина
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
Москалькова направила обращение о репатриации раненых российский пленных

Москалькова: направила обращение о репатриации раненых военнопленных из России

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых российских военнопленных, но ответа пока нет.
«
"Обращение по поводу возвращения, репатриации российских военнопленных раненых. И максимальное содействие в ускорении обменов пленными. Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы", - сказала журналистам Москалькова, говоря о контактах с украинским омбудсменом.
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26 января, 21:42
"Реакции пока нет, жду эту реакцию", - добавила она.
Москалькова 26 февраля написала в своем телеграм-канале, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, которые находятся в плену, и ждет ответа.
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
 
 
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