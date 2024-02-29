https://ria.ru/20240229/mironov-1930271492.html
Миронов назвал послание Путина беспрецедентным
Миронов назвал послание Путина беспрецедентным - РИА Новости, 29.02.2024
Миронов назвал послание Путина беспрецедентным
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал послание президента РФ Владимира Путина беспрецедентным, отметив, что все задачи,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:05
2024-02-29T15:05
2024-02-29T15:14
политика
россия
сергей миронов
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал послание президента РФ Владимира Путина беспрецедентным, отметив, что все задачи, поставленные перед правительством и Федеральным Собранием, будут решены. "То, что мы сегодня услышали, беспрецедентно... Сосчитал, сколько раз аплодисментами прерывалось выступление президента - 116 раз", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что те задачи, которые поставлены перед правительством и Федеральным Собранием, будут решены.
https://ria.ru/20240229/zakharova-1930272006.html
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политика, россия, сергей миронов, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Миронов назвал послание Путина беспрецедентным
Лидер партии "СР" Миронов назвал послание Путина беспрецедентным