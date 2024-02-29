https://ria.ru/20240229/minkultury-1930326676.html

Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты"

Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты" - РИА Новости, 29.02.2024

Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты"

Минкультуры России подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта" согласно поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:19

2024-02-29T18:19

2024-02-29T18:20

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

культура

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Минкультуры России подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта" согласно поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить программу "Пушкинская карта", поручив правительству РФ подготовить по этому вопросу свои дополнительные предложения. "В послании Федеральному собранию президент поручил подготовить предложения по расширению программы. И предложения будут подготовлены согласно поручению президента", - говорится в сообщении ведомства. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024