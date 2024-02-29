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Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты" - РИА Новости, 29.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:19 29.02.2024 (обновлено: 18:20 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/minkultury-1930326676.html
Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты"
Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты" - РИА Новости, 29.02.2024
Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты"
Минкультуры России подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта" согласно поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:19
2024-02-29T18:20
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
культура
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Минкультуры России подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта" согласно поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить программу "Пушкинская карта", поручив правительству РФ подготовить по этому вопросу свои дополнительные предложения. "В послании Федеральному собранию президент поручил подготовить предложения по расширению программы. И предложения будут подготовлены согласно поручению президента", - говорится в сообщении ведомства. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Культура
Минкультуры подготовит предложения по расширению "Пушкинской карты"

Минкультуры подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Минкультуры России подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта" согласно поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить программу "Пушкинская карта", поручив правительству РФ подготовить по этому вопросу свои дополнительные предложения.
«
"В послании Федеральному собранию президент поручил подготовить предложения по расширению программы. И предложения будут подготовлены согласно поручению президента", - говорится в сообщении ведомства.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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КультураРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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