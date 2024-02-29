https://ria.ru/20240229/minekonomrazvitiya-1930306084.html

Херсонцев: риск-ориентированный подход - ключевое направление КНД в РФ

Херсонцев: риск-ориентированный подход - ключевое направление КНД в РФ - РИА Новости, 29.02.2024

Херсонцев: риск-ориентированный подход - ключевое направление КНД в РФ

Риск-ориентированный подход и профилактика нарушений - ключевые направления реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:51

2024-02-29T16:51

2024-02-29T16:51

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Риск-ориентированный подход и профилактика нарушений - ключевые направления реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в России, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, комментируя обращение президента РФ к Федеральному собранию. В ходе мероприятия президент Владимир Путин сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок. "В 2024 году перечень учреждений, на которые распространяются профвизиты, расширится за счет небюджетных социальных учреждений. Что касается индикаторов риска, то в этом году мы планируем ввести еще порядка 100 индикаторов риска в дополнении к тем 200 индикаторам, которые заработали в прошлом году", - сказал Херсонцев. По его словам, это "оправданная мера, так как эффективность проверок по индикаторам риска сегодня стремится к 100%​". "Риск-ориентированный подход и профилактика нарушений – ключевые направления реформы контрольно-надзорной деятельности, которую проводит правительство России", - подчеркнул он. "Количество профвизитов уже превышает количество проверок более чем в 3 раза, обязательные профвизиты вместо проверок введены в отношении бюджетных больниц, поликлиник, школ и детских садов",​ - отметил Херсонцев.

https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930303610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, алексей херсонцев, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024