https://ria.ru/20240229/mh17-1930284739.html

Нидерланды могут в суде потребовать от России компенсации трат по MH17

Нидерланды могут в суде потребовать от России компенсации трат по MH17 - РИА Новости, 29.02.2024

Нидерланды могут в суде потребовать от России компенсации трат по MH17

Отчет Счетной палаты Нидерландов о расходах страны на ликвидацию последствий крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году может стать основой для иска к... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:47

2024-02-29T15:47

2024-02-29T16:21

нидерланды

россия

mh17. расследование

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марк рютте

международная организация гражданской авиации

донецкая народная республика

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ГААГА, 29 фев - РИА Новости. Отчет Счетной палаты Нидерландов о расходах страны на ликвидацию последствий крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году может стать основой для иска к России о компенсации, заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте.Ранее Счетная палата королевства представила отчет, в котором сообщается, что правительство Нидерландов к настоящему моменту потратило порядка 166 миллионов евро на ликвидацию последствий крушения рейса. Как отмечалось, самой крупной статьей расходов стали расследование крушения малазийского Boeing, проводившееся Советом по безопасности Нидерландов, и расследование Совместной следственной группой в отношении подозреваемых. В совокупности эти расследования обошлись в 53 миллиона евро. Уголовное производство в отношении четырех главных фигурантов обошлось еще в 34,1 миллиона евро."Правительство очень благодарно за этот отчет, потому что хоть страдания жертв и их родственников, конечно, нельзя никак облегчить, мы можем сделать шаг к справедливости. Этот отчет может привести к обоснованному иску о компенсации в судебном разбирательстве Нидерландов против России", - написал Рютте в соцсети Х.Как сообщила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, иск с запросом о возмещении расходов может быть рассмотрен в рамках судебного разбирательства Нидерландов против России в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).В марте 2022 года нидерландский кабмин сообщал, что Нидерланды вместе с Австралией подали совместную жалобу на Россию в ИКАО по делу о крушении Boieng (рейс MH17).Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.

https://ria.ru/20240205/mh17-1925436924.html

https://ria.ru/20230725/sud-1886117590.html

https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html

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нидерланды, россия, mh17. расследование, в мире, марк рютте, международная организация гражданской авиации, донецкая народная республика