https://ria.ru/20240229/meteoinformatsiya-1930144438.html
Россия к концу года откажется от метеоинформации с западных спутников
Россия к концу года откажется от метеоинформации с западных спутников - РИА Новости, 29.02.2024
Россия к концу года откажется от метеоинформации с западных спутников
Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:56
2024-02-29T10:56
2024-02-29T11:00
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев - РИА Новости. Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков. "До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами - с системой Eumetsat, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности", - сказал он после старта ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" №2-4. С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников практически иссяк, но "благодаря коллегам из "Роскосмоса" нехватку информации удалось практически устранить. "Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем", - добавил он. Шумаков подчеркнул, что "Метеор-М" №2-4 оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет ему видеть сквозь облака, мониторить акваторию морей и океанов, в частности Северный морской путь, и участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, а также выполнять экологические задачи.
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, игорь шумаков, гидрометцентр, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Игорь Шумаков, Гидрометцентр, Роскосмос
Россия к концу года откажется от метеоинформации с западных спутников
Росгидромет: Россия к концу года откажется от западной метеоинформации
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев - РИА Новости. Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков.
"До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами - с системой Eumetsat, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности", - сказал он после старта ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" №2-4.
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С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников практически иссяк, но "благодаря коллегам из "Роскосмоса
" нехватку информации удалось практически устранить.
"Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем", - добавил он.
Шумаков подчеркнул, что "Метеор-М" №2-4 оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет ему видеть сквозь облака, мониторить акваторию морей и океанов, в частности Северный морской путь, и участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, а также выполнять экологические задачи.
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