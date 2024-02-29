https://ria.ru/20240229/meditsina-1930283627.html

В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития

В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию медицину ждут не просто перемены, а совершенно новый, глобальный этап развития, все... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:45

2024-02-29T15:45

2024-02-29T15:57

владимир путин

госдума рф

общество

здоровье - общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию медицину ждут не просто перемены, а совершенно новый, глобальный этап развития, все предстоящие новации потребуют целого ряда законодательных решений, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. На строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения в ближайшие шесть лет дополнительно будет направлено более триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. "После заявлений главы государства у всех нас есть четкое понимание, что медицину ждут не просто перемены, через которые мы с успехом проходили все последние годы, а совершенно новый, глобальный этап развития", - сказала она РИА Новости. По мнению депутата, в стратегии современных технологий сбережения здоровья президентом учтено все: от строительства, ремонта и оснащения объектов здравоохранения до новых принципов работы всей системы здравоохранения. "Конечно, все предстоящие новации потребуют целого ряда законодательных решений, и мы с коллегами-депутатами Госдумы, безусловно, готовы включиться в эту активную работу, чтобы вместе с лидером нашей страны вести нашу медицину вперед, показывая всему миру беспрецедентный отечественный потенциал", - добавила депутат.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, госдума рф, общество, здоровье - общество, послание президента федеральному собранию — 2024