https://ria.ru/20240229/meditsina-1930283627.html
В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития
В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития
После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию медицину ждут не просто перемены, а совершенно новый, глобальный этап развития, все... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:45
2024-02-29T15:45
2024-02-29T15:57
владимир путин
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общество
здоровье - общество
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию медицину ждут не просто перемены, а совершенно новый, глобальный этап развития, все предстоящие новации потребуют целого ряда законодательных решений, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. На строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения в ближайшие шесть лет дополнительно будет направлено более триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. "После заявлений главы государства у всех нас есть четкое понимание, что медицину ждут не просто перемены, через которые мы с успехом проходили все последние годы, а совершенно новый, глобальный этап развития", - сказала она РИА Новости. По мнению депутата, в стратегии современных технологий сбережения здоровья президентом учтено все: от строительства, ремонта и оснащения объектов здравоохранения до новых принципов работы всей системы здравоохранения. "Конечно, все предстоящие новации потребуют целого ряда законодательных решений, и мы с коллегами-депутатами Госдумы, безусловно, готовы включиться в эту активную работу, чтобы вместе с лидером нашей страны вести нашу медицину вперед, показывая всему миру беспрецедентный отечественный потенциал", - добавила депутат.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, госдума рф, общество, здоровье - общество, послание президента федеральному собранию — 2024
Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Здоровье - Общество, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
В Госдуме заявили, что медицину после послания ждет новый этап развития
Депутат Фролова: медицину после послания Путина ждет новый этап развития
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию медицину ждут не просто перемены, а совершенно новый, глобальный этап развития, все предстоящие новации потребуют целого ряда законодательных решений, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
На строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения в ближайшие шесть лет дополнительно будет направлено более триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
"После заявлений главы государства у всех нас есть четкое понимание, что медицину ждут не просто перемены, через которые мы с успехом проходили все последние годы, а совершенно новый, глобальный этап развития", - сказала она РИА Новости. По мнению депутата, в стратегии современных технологий сбережения здоровья президентом учтено все: от строительства, ремонта и оснащения объектов здравоохранения до новых принципов работы всей системы здравоохранения.
"Конечно, все предстоящие новации потребуют целого ряда законодательных решений, и мы с коллегами-депутатами Госдумы, безусловно, готовы включиться в эту активную работу, чтобы вместе с лидером нашей страны вести нашу медицину вперед, показывая всему миру беспрецедентный отечественный потенциал", - добавила депутат.
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