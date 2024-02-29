Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой" - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 29.02.2024 (обновлено: 19:56 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/medal-1930343169.html
В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой"
В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой" - РИА Новости, 29.02.2024
В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой"
Участников специальной военной операции в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской республикой" и почетной грамотой, сообщается в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:53
2024-02-29T19:56
общество
чувашская республика (чувашия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930343040_0:0:754:425_1920x0_80_0_0_4e64bf3a7c643f63cfc372fe8bd5bb16.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Участников специальной военной операции в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской республикой" и почетной грамотой, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Проект изменений в закон республики о госнаградах Чувашии разработан администрацией главы региона. "Во исполнение послания главы Чувашской республики особые заслуги граждан, проявивших отвагу, мужество при исполнении гражданского, служебного, воинского долга в ходе боевых действий, будут включены в перечень оснований, которые позволят представлять к награждению государственными наградами Чувашии", - говорится в сообщении. Отмечается. что сейчас проект закона проходит общественное обсуждение. Замечания и предложения принимаются до 7 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240229/svo-1930248676.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930343040_20:0:713:520_1920x0_80_0_0_b12dc73f16980cf3b7520f9656f82ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, чувашская республика (чувашия), россия
Общество, Чувашская Республика (Чувашия), Россия
В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой"

В Чувашии участников СВО будут награждать медалью "За заслуги перед республикой"

© Фото : Правительство Чувашии /TelegramУчастников СВО в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой" и Почетной грамотой
Участников СВО в Чувашии будут награждать медалью ордена За заслуги перед Чувашской Республикой и Почетной грамотой - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Правительство Чувашии /Telegram
Участников СВО в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой" и Почетной грамотой
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Участников специальной военной операции в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской республикой" и почетной грамотой, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Проект изменений в закон республики о госнаградах Чувашии разработан администрацией главы региона.
«
"Во исполнение послания главы Чувашской республики особые заслуги граждан, проявивших отвагу, мужество при исполнении гражданского, служебного, воинского долга в ходе боевых действий, будут включены в перечень оснований, которые позволят представлять к награждению государственными наградами Чувашии", - говорится в сообщении.
Отмечается. что сейчас проект закона проходит общественное обсуждение. Замечания и предложения принимаются до 7 марта 2024 года.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Участники СВО смогут в приоритетном порядке поступать в вузы, заявил Путин
Вчера, 14:17
 
ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала