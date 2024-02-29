https://ria.ru/20240229/medal-1930343169.html

В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой"

В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой" - РИА Новости, 29.02.2024

В Чувашии бойцов СВО наградят медалью "За заслуги перед республикой"

Участников специальной военной операции в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской республикой" и почетной грамотой, сообщается в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:53

2024-02-29T19:53

2024-02-29T19:56

общество

чувашская республика (чувашия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Участников специальной военной операции в Чувашии будут награждать медалью ордена "За заслуги перед Чувашской республикой" и почетной грамотой, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Проект изменений в закон республики о госнаградах Чувашии разработан администрацией главы региона. "Во исполнение послания главы Чувашской республики особые заслуги граждан, проявивших отвагу, мужество при исполнении гражданского, служебного, воинского долга в ходе боевых действий, будут включены в перечень оснований, которые позволят представлять к награждению государственными наградами Чувашии", - говорится в сообщении. Отмечается. что сейчас проект закона проходит общественное обсуждение. Замечания и предложения принимаются до 7 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240229/svo-1930248676.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), россия