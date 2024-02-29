https://ria.ru/20240229/matvienko-1930256952.html

Матвиенко оценила послание президента Федеральному собранию

Матвиенко оценила послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 29.02.2024

Матвиенко оценила послание президента Федеральному собранию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что находится под большим впечатлением от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:31

2024-02-29T14:31

2024-02-29T14:53

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что находится под большим впечатлением от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что оно было масштабным, фундаментальным и программным."Я нахожусь под большим впечатлением от послания президента, думаю, как и все, кто присутствовал в этом зале. Действительно, послание масштабное, фундаментальное, программное и, знаете, нет ни одной важной темы, которая бы осталась вне поля внимания президента", - сказала Матвиенко в эфире "России 24" после послания президента.Она отметила, что это послание — результат частых поездок президента по регионам и его общения с людьми."Это результат его прямых линий. В послании нашли отражение все вопросы, которые волнуют наших граждан, о которых говорят на работе, о которых говорят на кухне, о которых говорят в транспорте — то, что волнует людей. Я бы сказала, что это послание про людей и для людей", - подчеркнула парламентарий.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024