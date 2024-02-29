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Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала - РИА Новости, 29.02.2024
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12:49 29.02.2024 (обновлено: 17:46 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/matkapital-1930195049.html
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала - РИА Новости, 29.02.2024
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала
Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:49
2024-02-29T17:46
материнский капитал
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
россия
владимир путин
год семьи
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года."Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030 года", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию."Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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материнский капитал, послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Материнский капитал, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала

Путин: программу материнского капитала продлят минимум до 2030 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми у банкомата
Женщина с детьми у банкомата - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми у банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года.
"Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030 года", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
"Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется", - добавил он.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
 
Материнский капиталПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГод семьиСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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