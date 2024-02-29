https://ria.ru/20240229/matkapital-1930195049.html
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала - РИА Новости, 29.02.2024
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала
Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:49
2024-02-29T12:49
2024-02-29T17:46
материнский капитал
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года."Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030 года", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию."Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
материнский капитал, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Материнский капитал, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала
Путин: программу материнского капитала продлят минимум до 2030 года