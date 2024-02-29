https://ria.ru/20240229/matkapital-1930195049.html

Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала

Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала - РИА Новости, 29.02.2024

Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:49

2024-02-29T12:49

2024-02-29T17:46

материнский капитал

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

россия

владимир путин

год семьи

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834232829_0:0:2849:1602_1920x0_80_0_0_48a9bc008e14ff59ffd7c18625f38a6f.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года."Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030 года", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию."Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

материнский капитал, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы