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Экс-советник Пентагона оценил новые боевые машины США - РИА Новости, 29.02.2024
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22:09 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/mashiny-1930361784.html
Экс-советник Пентагона оценил новые боевые машины США
Экс-советник Пентагона оценил новые боевые машины США - РИА Новости, 29.02.2024
Экс-советник Пентагона оценил новые боевые машины США
Новые боевые машины сухопутных войск США представляют собой те же старые технологии в новой обертке, чтобы выглядеть по-революционному, они отстают от передовых РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:09
2024-02-29T22:09
в мире
технологии
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Новые боевые машины сухопутных войск США представляют собой те же старые технологии в новой обертке, чтобы выглядеть по-революционному, они отстают от передовых образцов, производимых РФ и Китаем, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Ранее в среду издание National Interest сообщало, что сухопутные войска США активно модернизируют технику для подготовки к возможному противостоянию с Китаем и РФ. В минувшем году были представлены 24 новых боевых системы, которые станут основой американской армии в будущем - среди них выделяются боевая машина поддержки пехоты M10 Booker и боевая машина пехоты XM30, которая должна прийти на смену старому M2 Bradley. "Как и все, что делает армия, это старые технологии, переупакованные таким образом, чтобы выглядеть как нечто новое и революционное", - сказал Макгрегор. Экс-советник главы Пентагона отметил, что новые американские военные машины отстают от передовых образцов, которые уже производят и Россия, и Китай. По его словам, ряд из новых военных машин были вариациями старой модели Bradley, которая не смогла защитить силы США в Ираке. "В целом, нет ничего нового", - подытожил Макгрегор.
https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html
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в мире, технологии, россия, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Россия, США, Китай, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона оценил новые боевые машины США

Экс-советник Пентагона о новых боевых машинах США: все те же старые технологии

CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020Дуглас Макгрегор
Дуглас Макгрегор - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020
Дуглас Макгрегор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Новые боевые машины сухопутных войск США представляют собой те же старые технологии в новой обертке, чтобы выглядеть по-революционному, они отстают от передовых образцов, производимых РФ и Китаем, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Ранее в среду издание National Interest сообщало, что сухопутные войска США активно модернизируют технику для подготовки к возможному противостоянию с Китаем и РФ. В минувшем году были представлены 24 новых боевых системы, которые станут основой американской армии в будущем - среди них выделяются боевая машина поддержки пехоты M10 Booker и боевая машина пехоты XM30, которая должна прийти на смену старому M2 Bradley.
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"Как и все, что делает армия, это старые технологии, переупакованные таким образом, чтобы выглядеть как нечто новое и революционное", - сказал Макгрегор.
Экс-советник главы Пентагона отметил, что новые американские военные машины отстают от передовых образцов, которые уже производят и Россия, и Китай. По его словам, ряд из новых военных машин были вариациями старой модели Bradley, которая не смогла защитить силы США в Ираке.
«
"В целом, нет ничего нового", - подытожил Макгрегор.
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