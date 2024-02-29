https://ria.ru/20240229/kvoty-1930236987.html

Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот

Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот

Президент России Владимир Путин предложил целевым образом направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие рыболовецких населенных пунктов. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:57

2024-02-29T13:57

2024-02-29T13:57

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил целевым образом направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие рыболовецких населенных пунктов. "В этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги - порядка 200 миллиардов рублей. Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной отрасли", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240226/ryba-1929563531.html

https://ria.ru/20240222/ryba-1928886709.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024