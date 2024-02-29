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Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот - РИА Новости, 29.02.2024
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13:57 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/kvoty-1930236987.html
Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот
Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот
Президент России Владимир Путин предложил целевым образом направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие рыболовецких населенных пунктов. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:57
2024-02-29T13:57
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил целевым образом направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие рыболовецких населенных пунктов. "В этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги - порядка 200 миллиардов рублей. Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной отрасли", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/ryba-1929563531.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот

Путин предложил направить средства от продажи квот рыболовецким городам

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПромышленная ловля трески
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Промышленная ловля трески. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил целевым образом направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие рыболовецких населенных пунктов.
"В этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги - порядка 200 миллиардов рублей. Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной отрасли", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Кета - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Россия с начала года увеличила вылов рыбы
26 февраля, 14:45
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Рыба из Баренцева моря станет доступнее, пообещал Володин
22 февраля, 09:02
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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