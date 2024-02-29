https://ria.ru/20240229/kto-1930169806.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:00
2024-02-29T12:00
2024-02-29T12:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
работино
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_145:0:1993:1386_1920x0_80_0_0_93ad02b39ba2bfd842875cc46458092f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Работино, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на херсонском направлении потеряли до 50 военных и станцию РЭБ