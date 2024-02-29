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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:00

2024-02-29T12:00

2024-02-29T12:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, работино, запорожская область