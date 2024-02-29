https://ria.ru/20240229/kostroma-1930344667.html

Ситников: Костромская область готова к поставленным президентом задачам

Ситников: Костромская область готова к поставленным президентом задачам - РИА Новости, 01.03.2024

Ситников: Костромская область готова к поставленным президентом задачам

В Костромской области уже заложен фундамент для реализации задач, определённых президентом России Владимиром Путиным, заявил губернатор Сергей Ситников в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T20:02

2024-02-29T20:02

2024-03-01T10:03

общество

сергей ситников

россия

владимир путин

костромская область

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КОСТРОМА, 29 фев – РИА Новости. В Костромской области уже заложен фундамент для реализации задач, определённых президентом России Владимиром Путиным, заявил губернатор Сергей Ситников в Telegram-канале. "Сегодняшнее послание Федеральному собранию - это фактически программа дальнейшего развития страны на десятилетия вперёд. Сегодня в Костромской области уже заложен серьёзный фундамент для реализации задач, определённых президентом", - написал Сергей Ситников.По словам Ситникова, в регионе уже реализуется комплекс мер для поддержки семей с детьми, улучшения их благосостояния, на что Путин обратил особое внимание. В Костромской области растет число многодетных семей и сегодня их почти восемь тысяч. С января прошлого года по инициативе Ситникова введена дополнительная выплата в 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. "Для будущих родителей в Год семьи планируется ввести "Сертификат молодожёнов". Он позволит семейной паре бесплатно пройти необходимые медицинские обследования для определения репродуктивного потенциала", - отметил губернатор. В Костромской области заложен фундамент и для реализации нового нацпроекта "Кадры", в рамках которого президент поручил организовать раннюю профориентацию и прямое взаимодействие работодателей с учебными заведениями. "Уже 130 предприятий и организаций подписали соглашения о сотрудничестве с техникумами и колледжами для целевой подготовки необходимых специалистов. Совместно идёт разработка новых образовательных программ и создание материально-технической базы для занятий студентов", - рассказал Ситников. Глава Костромской области назвал знаковым решение президента в части поддержки развития регионов по списанию значительной части государственного бюджетного долга. Он отметил, что Костромская область полностью заменила кредиты коммерческих банков кредитами федерального казначейства под минимальную процентную ставку. "Время показало, что решение было правильным и своевременным. Теперь мы сможем принять участие в реализации этой инициативы президента. А высвободившиеся средства направим на дальнейшее развитие инфраструктуры нашей области – ремонт и строительство дорог, газификацию, благоустройство", - отметил глава региона. Ситников также подчеркнул, что полностью разделяет инициативу президента о запуске кадровой программы для участников СВО "Время Героев". По мнению губернатора, "люди, которые на передовой доказали своё истинное служение России, её гражданам, и есть настоящая элита". По мнению губернатора, в выступлении президента каждый услышал что-то важное и конкретное для себя. "Владимир Владимирович сказал: "Мы – одна большая семья, мы вместе и потому всё сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем... Верю в наши победы, успехи, в будущее России". Костромская область выполнит все поставленные нашим президентом задачи", - заключил Ситников.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей ситников, россия, владимир путин