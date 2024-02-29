https://ria.ru/20240229/koridory-1930299737.html

Путин рассказал о роли России в создании безопасных логистических коридоров

Путин рассказал о роли России в создании безопасных логистических коридоров - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о роли России в создании безопасных логистических коридоров

Россия с партнерами будет и дальше создавать безопасные логистические коридоры, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:29

2024-02-29T16:29

2024-02-29T16:36

экономика

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия с партнерами будет и дальше создавать безопасные логистические коридоры, заявил глава государства Владимир Путин. "Мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры", - сказал Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему: "пилят сук, на котором сидят десятилетиями". "Мы взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия, уважения и интересов друг друга. И потому к работе ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые и новые государства", - подчеркнул президент. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут. Оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году: оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию — 2024