https://ria.ru/20240229/kontrol-1930341657.html

ОНФ продолжит вести контроль за исполнением решений Путина, заявил Кузнецов

ОНФ продолжит вести контроль за исполнением решений Путина, заявил Кузнецов - РИА Новости, 29.02.2024

ОНФ продолжит вести контроль за исполнением решений Путина, заявил Кузнецов

Народный фронт продолжит вести контроль за исполнением решений президента России Владимира Путина, сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:43

2024-02-29T19:43

2024-02-29T19:43

политика

россия

владимир путин

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Народный фронт продолжит вести контроль за исполнением решений президента России Владимира Путина, сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов. Ранее в своем послании Федеральному собранию глава государства поручил Народному фронту держать на контроле исполнение решений на всех уровнях власти, в частности, исполнение национальных проектов, которые должны быть утверждены и скоординированы между собой. "Наше движение благодарно своему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за доверие, за возможность осуществлять народный контроль реализации новых нацпроектов, следить за тем, чтобы принятые решения исполнялись должным образом и только в интересах граждан. Мы делали это с момента создания Народного фронта и с удвоенной энергией продолжим эту работу", – заявил Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба президентского движения.

https://ria.ru/20240109/onf-1920361425.html

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политика, россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор)