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Кисловодск получил статус города военно-исторического наследия - РИА Новости, 29.02.2024
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15:26 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/kislovodsk-1930277158.html
Кисловодск получил статус города военно-исторического наследия
Кисловодск получил статус города военно-исторического наследия - РИА Новости, 29.02.2024
Кисловодск получил статус города военно-исторического наследия
Почетное звание "Город военно-исторического наследия" присвоили городу-курорту Кисловодску в Ставропольском крае, соответствующее решение было принято в четверг РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:26
2024-02-29T15:26
общество
кисловодск
ставропольский край
владимир владимиров
красный крест
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ПЯТИГОРСК, 29 фев – РИА Новости. Почетное звание "Город военно-исторического наследия" присвоили городу-курорту Кисловодску в Ставропольском крае, соответствующее решение было принято в четверг во время заседания краевой Думы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. &quot;Кисловодск станет городом военно-исторического наследия. Ранее мы подготовили проект соответствующего закона. Сегодня он принят на заседании краевой Думы. Считаю, что тем самым восстановлена историческая справедливость&quot;, – написал Владимиров в своем Telegram-канале.В годы Великой Отечественной войны Кисловодск стал городом-госпиталем и был подчинен одной миссии – восстановлению здоровья красноармейцев. Эшелоны с ранеными прибывали с фронта каждый день. К концу июля 1941 года на базе здравниц развернули 37 эвакогоспиталей на 21 тысячу коек. Во время немецко-фашистской оккупации города к спасению раненых подключились больницы Красного креста. Значительную часть тяжелораненых домой забрали местные жители. Благодаря их подвигу удалось спасти жизни более 300 бойцов. Всего за время войны госпитали курорта приняли на лечение более 579 тысяч раненых и больных, жители Кисловодска сдали для их спасения более 6 тонн крови. Свыше 80 процентов солдат вернулись в строй. В 1980 году за самоотверженную работу трудящихся города по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии Кисловодск был награжден орденом Отечественной войны Первой степени.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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общество, кисловодск, ставропольский край, владимир владимиров, красный крест
Общество, Кисловодск, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Красный Крест
Кисловодск получил статус города военно-исторического наследия

Губернатор: Кисловодск получил статус города военно-исторического наследия

© Виталий КовальчукПроспект Ленина в Кисловодске
Проспект Ленина в Кисловодске
© Виталий Ковальчук
Проспект Ленина в Кисловодске. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 фев – РИА Новости. Почетное звание "Город военно-исторического наследия" присвоили городу-курорту Кисловодску в Ставропольском крае, соответствующее решение было принято в четверг во время заседания краевой Думы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«

"Кисловодск станет городом военно-исторического наследия. Ранее мы подготовили проект соответствующего закона. Сегодня он принят на заседании краевой Думы. Считаю, что тем самым восстановлена историческая справедливость", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.

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В годы Великой Отечественной войны Кисловодск стал городом-госпиталем и был подчинен одной миссии – восстановлению здоровья красноармейцев. Эшелоны с ранеными прибывали с фронта каждый день. К концу июля 1941 года на базе здравниц развернули 37 эвакогоспиталей на 21 тысячу коек.
Во время немецко-фашистской оккупации города к спасению раненых подключились больницы Красного креста. Значительную часть тяжелораненых домой забрали местные жители. Благодаря их подвигу удалось спасти жизни более 300 бойцов.
Всего за время войны госпитали курорта приняли на лечение более 579 тысяч раненых и больных, жители Кисловодска сдали для их спасения более 6 тонн крови. Свыше 80 процентов солдат вернулись в строй. В 1980 году за самоотверженную работу трудящихся города по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии Кисловодск был награжден орденом Отечественной войны Первой степени.
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ОбществоКисловодскСтавропольский крайВладимир ВладимировКрасный Крест
 
 
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