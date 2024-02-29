https://ria.ru/20240229/khimikaty-1930160578.html
В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе
В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе - РИА Новости, 29.02.2024
В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы утечке ядохимикатов с турецкого судна в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:38
2024-02-29T11:38
2024-02-29T11:38
керченский пролив
керчь
олег крючков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы утечке ядохимикатов с турецкого судна в Керченском проливе, назвав данный вброс украинским фейком. "По социальным сетям и мессенджерам снова гуляет запущенная в 2021 году и давно протухшая страшилка про "сухогруз, страшный газ и опасную рыбу". Как мы помним, тогда ничего не произошло, но фейк вбрасывают каждый февраль", - написал Крючков. По его словам, сейчас этот фейк активно раскручивает в чатах города Керчи украинская сторона, у которой "посыпался весь фронт". "Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации", - добавил Крючков.
https://ria.ru/20230830/konteynery-1893038648.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, керчь, олег крючков, происшествия
Керченский пролив, Керчь, Олег Крючков, Происшествия
В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе
В Крыму назвали информацию об утечке ядохимикатов в Керченском проливе фейком