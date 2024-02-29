https://ria.ru/20240229/khimikaty-1930160578.html

В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе

В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе - РИА Новости, 29.02.2024

В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы утечке ядохимикатов с турецкого судна в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:38

2024-02-29T11:38

2024-02-29T11:38

керченский пролив

керчь

олег крючков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы утечке ядохимикатов с турецкого судна в Керченском проливе, назвав данный вброс украинским фейком. "По социальным сетям и мессенджерам снова гуляет запущенная в 2021 году и давно протухшая страшилка про "сухогруз, страшный газ и опасную рыбу". Как мы помним, тогда ничего не произошло, но фейк вбрасывают каждый февраль", - написал Крючков. По его словам, сейчас этот фейк активно раскручивает в чатах города Керчи украинская сторона, у которой "посыпался весь фронт". "Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации", - добавил Крючков.

https://ria.ru/20230830/konteynery-1893038648.html

https://radiosputnik.ru/20240229/energoblokada-1930119161.html

керченский пролив

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченский пролив, керчь, олег крючков, происшествия