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НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 29.02.2024 (обновлено: 20:40 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов - РИА Новости, 29.02.2024
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов
НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:36
2024-02-29T20:40
в мире
нато
министерство обороны сша
украина
специальная военная операция на украине
россия
москва
ллойд остин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России."Пока в нем (НАТО - ред.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику", - сказал Картаполов.Депутат отметил, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html
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в мире, нато, министерство обороны сша, украина, россия, москва, ллойд остин, андрей картаполов, госдума рф
В мире, НАТО, Министерство обороны США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Ллойд Остин, Андрей Картаполов, Госдума РФ
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов

Картаполов: НАТО может ожидать участь Украины, если продолжится агрессия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
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"Пока в нем (НАТО - ред.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику", - сказал Картаполов.
Депутат отметил, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОМинистерство обороны СШАУкраинаРоссияМоскваЛлойд ОстинАндрей КартаполовГосдума РФ
 
 
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