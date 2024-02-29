https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html

НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов

НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов - РИА Новости, 29.02.2024

НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов

НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:36

2024-02-29T20:36

2024-02-29T20:40

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России."Пока в нем (НАТО - ред.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику", - сказал Картаполов.Депутат отметил, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html

https://ria.ru/20240229/tanki-1930313246.html

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