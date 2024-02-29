https://ria.ru/20240229/kapremont-1930198855.html

В России в 2025 году запустят программу капремонтов детских садов

В России в 2025 году запустят программу капремонтов детских садов - РИА Новости, 29.02.2024

В России в 2025 году запустят программу капремонтов детских садов

Программа капитального ремонта детских садов в РФ будет запущена с 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:54

2024-02-29T12:54

2024-02-29T17:45

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа капитального ремонта детских садов в РФ будет запущена с 2025 года, заявил президент России Владимир Путин."Многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024