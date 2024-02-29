https://ria.ru/20240229/kallas-1930318468.html

Премьер Эстонии назвала слова Макрона сигналом России

Премьер Эстонии назвала слова Макрона сигналом России - РИА Новости, 29.02.2024

Премьер Эстонии назвала слова Макрона сигналом России

Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Politico назвала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:44

2024-02-29T17:44

2024-02-29T17:46

в мире

россия

украина

эстония

кайя каллас

олаф шольц

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Politico назвала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину сигналом России о том, что на Западе не исключают разные варианты помощи Киеву. "Думаю, что это также сигнал, который мы подаем России, что мы не исключаем разные вещи... все страны поняли, что нам нужно делать всё", - сказала Каллас. Она также добавила, что разные идеи обсуждаются в ЕС за закрытыми дверями, но "нужно обсуждать их и открыто". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html

https://ria.ru/20240227/ukraine-1929870155.html

россия

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, эстония, кайя каллас, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, евросоюз