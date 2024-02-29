Премьер Эстонии назвала слова Макрона сигналом России
Премьер Эстонии назвала слова Макрона о вводе войск на Украину сигналом России
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Politico назвала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину сигналом России о том, что на Западе не исключают разные варианты помощи Киеву.
"Думаю, что это также сигнал, который мы подаем России, что мы не исключаем разные вещи... все страны поняли, что нам нужно делать всё", - сказала Каллас.
Она также добавила, что разные идеи обсуждаются в ЕС за закрытыми дверями, но "нужно обсуждать их и открыто".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.