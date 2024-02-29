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При ударе Израиля по дому в Ливане погибли два человека, сообщают СМИ
При ударе Израиля по дому в Ливане погибли два человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.02.2024
При ударе Израиля по дому в Ливане погибли два человека, сообщают СМИ
Два человека погибли в результате израильского удара по жилому дому на юге Ливана, сообщил телеканал Al Manar. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T00:40
2024-02-29T00:40
2024-02-29T00:40
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КАИР, 29 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по жилому дому на юге Ливана, сообщил телеканал Al Manar. По сообщению телеканала, удар был нанесен по дому в районе дороги Кафра - Сиддикин на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240228/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударе Израиля по дому в Ливане погибли два человека, сообщают СМИ
Al Manar: при ударе Израиля по жилому дому на юге Ливана погибли два человека