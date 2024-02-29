https://ria.ru/20240229/infrastruktura-1930127754.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 29.02.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:23

2024-02-29T09:23

2024-02-29T09:23

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры. "В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, несколько административных зданий получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате взрывов. О каких объектах идет речь, он не уточнил. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html

https://ria.ru/20240226/kherson-1929660727.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область