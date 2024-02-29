В подконтрольном ВСУ Херсоне заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне заявили о повреждении критической инфраструктуры
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
"В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, несколько административных зданий получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате взрывов. О каких объектах идет речь, он не уточнил.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.