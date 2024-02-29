https://ria.ru/20240229/indulgentsiya-1930305325.html

Эксперт: бизнес не должен рассматривать налоговую амнистию как индульгенцию

Эксперт: бизнес не должен рассматривать налоговую амнистию как индульгенцию - РИА Новости, 29.02.2024

Эксперт: бизнес не должен рассматривать налоговую амнистию как индульгенцию

Бизнес не должен рассматривать предложение президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии как индульгенцию, заявила РИА Новости руководитель экспертного... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:49

2024-02-29T16:49

2024-02-29T16:49

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бизнес не должен рассматривать предложение президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии как индульгенцию, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе "вбелую", отметил он. "В текущей ситуации санкционного давления и курса на импортозамещение крайне важно предусмотреть возможность предложенной президентом амнистии. В ряде случаев небольшой бизнес был вынужден использовать схемы налоговой оптимизации для "выживания", поскольку сильно пострадал от внешних факторов и давления пандемии", - сказала Авдеева. Вместе с тем, по ее словам, "предприниматели не должны воспринимать указанную меру как своего рода индульгенцию, которая позволит нарушать налоговое законодательство". "Налоговые поступления сейчас крайне важны для эффективного обеспечения бюджета Российской Федерации", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, в случае выработки четких критериев, которые будут определены по итогам конченого проекта амнистии, эта мера будет иметь долгосрочный положительный эффект и сохранит много компаний. "Сейчас недоимка налогов у этих предприятий может привести к их закрытию и ликвидации или сокращению рабочих мест. Это отразится на общем состоянии экономики и благополучии ряда граждан. Именно по этой причине важно дать шанс бизнесу и крайне важно, что президент задал это направление", - заключила Авдеева.

https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930303610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, послание президента федеральному собранию — 2024 , деловая россия, владимир путин, россия