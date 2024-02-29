https://ria.ru/20240229/indulgentsiya-1930305325.html
Эксперт: бизнес не должен рассматривать налоговую амнистию как индульгенцию
Эксперт: бизнес не должен рассматривать налоговую амнистию как индульгенцию - РИА Новости, 29.02.2024
Эксперт: бизнес не должен рассматривать налоговую амнистию как индульгенцию
Бизнес не должен рассматривать предложение президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии как индульгенцию, заявила РИА Новости руководитель экспертного... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:49
2024-02-29T16:49
2024-02-29T16:49
твой бизнес
твой бизнес – новости
послание президента федеральному собранию — 2024
деловая россия
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930304327_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bee76b6791b5741f5c8269c14bccdc6e.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бизнес не должен рассматривать предложение президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии как индульгенцию, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе "вбелую", отметил он. "В текущей ситуации санкционного давления и курса на импортозамещение крайне важно предусмотреть возможность предложенной президентом амнистии. В ряде случаев небольшой бизнес был вынужден использовать схемы налоговой оптимизации для "выживания", поскольку сильно пострадал от внешних факторов и давления пандемии", - сказала Авдеева. Вместе с тем, по ее словам, "предприниматели не должны воспринимать указанную меру как своего рода индульгенцию, которая позволит нарушать налоговое законодательство". "Налоговые поступления сейчас крайне важны для эффективного обеспечения бюджета Российской Федерации", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, в случае выработки четких критериев, которые будут определены по итогам конченого проекта амнистии, эта мера будет иметь долгосрочный положительный эффект и сохранит много компаний. "Сейчас недоимка налогов у этих предприятий может привести к их закрытию и ликвидации или сокращению рабочих мест. Это отразится на общем состоянии экономики и благополучии ряда граждан. Именно по этой причине важно дать шанс бизнесу и крайне важно, что президент задал это направление", - заключила Авдеева.
https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930303610.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930304327_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_489b377c9e8ccbcd60e58c8da3c9c7bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, послание президента федеральному собранию — 2024 , деловая россия, владимир путин, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Деловая Россия, Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бизнес не должен рассматривать предложение президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии как индульгенцию, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева.
Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ
поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе "вбелую", отметил он.
"В текущей ситуации санкционного давления и курса на импортозамещение крайне важно предусмотреть возможность предложенной президентом амнистии. В ряде случаев небольшой бизнес был вынужден использовать схемы налоговой оптимизации для "выживания", поскольку сильно пострадал от внешних факторов и давления пандемии", - сказала Авдеева.
Вместе с тем, по ее словам, "предприниматели не должны воспринимать указанную меру как своего рода индульгенцию, которая позволит нарушать налоговое законодательство". "Налоговые поступления сейчас крайне важны для эффективного обеспечения бюджета Российской Федерации", - подчеркнула собеседница агентства.
Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета
По ее словам, в случае выработки четких критериев, которые будут определены по итогам конченого проекта амнистии, эта мера будет иметь долгосрочный положительный эффект и сохранит много компаний. "Сейчас недоимка налогов у этих предприятий может привести к их закрытию и ликвидации или сокращению рабочих мест. Это отразится на общем состоянии экономики и благополучии ряда граждан. Именно по этой причине важно дать шанс бизнесу и крайне важно, что президент задал это направление", - заключила Авдеева.