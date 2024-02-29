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Путин призвал снизить долю импорта в России - РИА Новости, 29.02.2024
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13:17 29.02.2024 (обновлено: 13:37 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/import-1930212610.html
Путин призвал снизить долю импорта в России
Путин призвал снизить долю импорта в России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал снизить долю импорта в России
Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:17
2024-02-29T13:37
экономика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП."В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 триллиона рублей, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930223313.html
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экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин призвал снизить долю импорта в России

Путин: доля импорта в России к 2030 году должна снизиться до 17 процентов ВВП

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП.
"В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 триллиона рублей, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин призвал увязать меры поддержки предприятий с повышением зарплат
Вчера, 13:35
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию на железнодорожном вокзале Красноярска - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин поручил предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки
Вчера, 13:34
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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