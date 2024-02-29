https://ria.ru/20240229/gruppirovki-1930185067.html

Путин призвал укрепить группировки на западном стратегическом направлении

Путин призвал укрепить группировки на западном стратегическом направлении - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал укрепить группировки на западном стратегическом направлении

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:33

2024-02-29T12:33

2024-02-29T15:25

нато

безопасность

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии."Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал заявку Швеции, что устранило последнее препятствие на пути скандинавской страны в состав альянса.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Варвара Скокшина

нато, безопасность, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024