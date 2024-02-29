https://ria.ru/20240229/gosstipendiya-1930291187.html

Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО

Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО - РИА Новости, 29.02.2024

Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО

Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:07

2024-02-29T16:07

2024-02-29T16:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской области, смогут претендовать на получение государственной стипендии, сообщил телеканал “360”.По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, такая мера поддержки станет стимулом для тех россиян, кто задумывается о переподготовке. Особенно это актуально для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Отмечается, что студенты из числа сирот и инвалидов будут получать как социальную, так и академическую стипендии.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)