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Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО - РИА Новости, 29.02.2024
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Новости Подмосковья
 
16:07 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/gosstipendiya-1930291187.html
Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО
Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО - РИА Новости, 29.02.2024
Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО
Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:07
2024-02-29T16:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской области, смогут претендовать на получение государственной стипендии, сообщил телеканал “360”.По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, такая мера поддержки станет стимулом для тех россиян, кто задумывается о переподготовке. Особенно это актуально для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Отмечается, что студенты из числа сирот и инвалидов будут получать как социальную, так и академическую стипендии.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской области, смогут претендовать на получение государственной стипендии, сообщил телеканал “360”.
По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, такая мера поддержки станет стимулом для тех россиян, кто задумывается о переподготовке. Особенно это актуально для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Отмечается, что студенты из числа сирот и инвалидов будут получать как социальную, так и академическую стипендии.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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