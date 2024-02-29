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Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО
Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО - РИА Новости, 29.02.2024
Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО
Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:07
2024-02-29T16:07
2024-02-29T16:07
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят переподготовку по рабочим специальностям в образовательных учреждениях Московской области, смогут претендовать на получение государственной стипендии, сообщил телеканал “360”.По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, такая мера поддержки станет стимулом для тех россиян, кто задумывается о переподготовке. Особенно это актуально для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Отмечается, что студенты из числа сирот и инвалидов будут получать как социальную, так и академическую стипендии.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)