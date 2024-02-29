https://ria.ru/20240229/gazprombank-1930299246.html

Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка

Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка - РИА Новости, 29.02.2024

Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка

Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:27

2024-02-29T16:27

2024-02-29T16:27

технологии

газпромбанк

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения", - говорится в сообщении. Тем, кто успел его скачать, в банке порекомендовали удалить данные и само приложение, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк, если выполнялся вход в личный кабинет поддельного приложения.

https://ria.ru/20240207/banki-1925833486.html

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технологии, газпромбанк, россия