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Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка - РИА Новости, 29.02.2024
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16:27 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/gazprombank-1930299246.html
Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка
Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка - РИА Новости, 29.02.2024
Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка
Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:27
2024-02-29T16:27
технологии
газпромбанк
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения", - говорится в сообщении. Тем, кто успел его скачать, в банке порекомендовали удалить данные и само приложение, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк, если выполнялся вход в личный кабинет поддельного приложения.
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РИА Новости
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технологии, газпромбанк, россия
Технологии, Газпромбанк, Россия
Газпромбанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения банка

Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения банка

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
«
"В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения", - говорится в сообщении.
Тем, кто успел его скачать, в банке порекомендовали удалить данные и само приложение, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк, если выполнялся вход в личный кабинет поддельного приложения.
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