https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930235156.html
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы
С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:55
2024-02-29T13:55
2024-02-29T14:49
камчатский край
владимир путин
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забайкальский край
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин."В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - сказал Путина на оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930240397.html
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камчатский край, владимир путин, россия, забайкальский край, послание президента федеральному собранию — 2024
Камчатский край, Владимир Путин, Россия, Забайкальский край, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы
Путин: с помощью СПГ можно газифицировать Камчатский край и некоторые регионы