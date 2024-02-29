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Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы - РИА Новости, 29.02.2024
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13:55 29.02.2024 (обновлено: 14:49 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930235156.html
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы
С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:55
2024-02-29T14:49
камчатский край
владимир путин
россия
забайкальский край
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин."В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - сказал Путина на оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930240397.html
камчатский край
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камчатский край, владимир путин, россия, забайкальский край, послание президента федеральному собранию —  2024 
Камчатский край, Владимир Путин, Россия, Забайкальский край, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы

Путин: с помощью СПГ можно газифицировать Камчатский край и некоторые регионы

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВиды России. Камчатка
Виды России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Виды России. Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - сказал Путина на оглашении послания Федеральному собранию.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин рассказал о ликвидации объектов с высоким экологическим риском
Вчера, 14:04
 
Камчатский крайВладимир ПутинРоссияЗабайкальский крайПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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