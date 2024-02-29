https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930234992.html
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации - РИА Новости, 29.02.2024
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:55
2024-02-29T13:55
2024-02-29T17:44
экономика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930254959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2a2ecdc4bf86c905624458627723475.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин."Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240220/novak-1928479549.html
https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930235156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930254959_252:0:1692:1080_1920x0_80_0_0_179148315328d66dfafcb630ae1ddb44.jpg
Путин о газификации СНТ и отдаленных регионов России
Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин.
2024-02-29T13:55
true
PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Экономика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
Путин: садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин.
"Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", - сказал Путин
, оглашая послание Федеральному собранию.
В правительстве назвали сроки обеспечения газификации новых регионов
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Путин рассказал, как можно газифицировать Камчатский край и другие регионы