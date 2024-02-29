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Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации - РИА Новости, 29.02.2024
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13:55 29.02.2024 (обновлено: 17:44 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930234992.html
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации - РИА Новости, 29.02.2024
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:55
2024-02-29T17:44
экономика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин."Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/novak-1928479549.html
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Путин о газификации СНТ и отдаленных регионов России
Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин.
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экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Путин: садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин.
"Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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