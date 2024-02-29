https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930234992.html

Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации - РИА Новости, 29.02.2024

Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:55

2024-02-29T13:55

2024-02-29T17:44

экономика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930254959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2a2ecdc4bf86c905624458627723475.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин."Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240220/novak-1928479549.html

https://ria.ru/20240229/gazifikatsiya-1930235156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о газификации СНТ и отдаленных регионов России Программу социальной газификации в России расширят и распространят на садоводческие товарищества, заявил президент страны Владимир Путин. 2024-02-29T13:55 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024