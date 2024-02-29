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СМИ: военные ЦАХАЛ опасаются, что не одержат стратегическую победу в Газе - РИА Новости, 29.02.2024
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18:31 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/gaza-1930328565.html
СМИ: военные ЦАХАЛ опасаются, что не одержат стратегическую победу в Газе
СМИ: военные ЦАХАЛ опасаются, что не одержат стратегическую победу в Газе - РИА Новости, 29.02.2024
СМИ: военные ЦАХАЛ опасаются, что не одержат стратегическую победу в Газе
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опасаются, что спустя пять месяцев боевых действий в секторе Газа могут так и не одержать стратегической победы,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:31
2024-02-29T18:31
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
палестина
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опасаются, что спустя пять месяцев боевых действий в секторе Газа могут так и не одержать стратегической победы, несмотря на ряд тактических успехов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Многие израильские военные, от старших командиров до рядовых солдат... опасаются, что накопление тактических побед на поле боя может не привести к прочной стратегической победе. Спустя почти пять месяцев напряженных боев Израиль все еще далек от заявленной цели войны - уничтожения ХАМАС как значимого военного и политического образования", - сообщается в публикации издания со ссылкой на военнослужащих ЦАХАЛ. Газета приводит слова израильского резервиста, дивизия которого размещена в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, о том, что многие солдаты чувствуют отсутствие плана и задаются вопросом, для чего они стараются. По сведениям издания, многие в израильской армии считают, что нежелание их правительства конкретизировать, кто же будет управлять сектором Газа после отстранения палестинского движения ХАМАС от власти, приводит к политическому вакууму, который может помочь ХАМАС вновь набрать силу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
израиль
сектор газа
палестина
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Палестина
СМИ: военные ЦАХАЛ опасаются, что не одержат стратегическую победу в Газе

WSJ: военные ЦАХАЛ опасаются, что могут не достичь стратегической победы в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опасаются, что спустя пять месяцев боевых действий в секторе Газа могут так и не одержать стратегической победы, несмотря на ряд тактических успехов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Многие израильские военные, от старших командиров до рядовых солдат... опасаются, что накопление тактических побед на поле боя может не привести к прочной стратегической победе. Спустя почти пять месяцев напряженных боев Израиль все еще далек от заявленной цели войны - уничтожения ХАМАС как значимого военного и политического образования", - сообщается в публикации издания со ссылкой на военнослужащих ЦАХАЛ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Газета приводит слова израильского резервиста, дивизия которого размещена в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, о том, что многие солдаты чувствуют отсутствие плана и задаются вопросом, для чего они стараются.
По сведениям издания, многие в израильской армии считают, что нежелание их правительства конкретизировать, кто же будет управлять сектором Газа после отстранения палестинского движения ХАМАС от власти, приводит к политическому вакууму, который может помочь ХАМАС вновь набрать силу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор ГазаПалестина
 
 
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