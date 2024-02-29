https://ria.ru/20240229/gaza-1930111542.html

Глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля

Глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля - РИА Новости, 29.02.2024

Глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля

Президент Палестины Махмуд Аббас направил серию одинаковых писем главам государств, премьерам и главам организаций, в которых он осудил принципы премьера... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:10

2024-02-29T04:10

2024-02-29T04:11

в мире

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палестина

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас направил серию одинаковых писем главам государств, премьерам и главам организаций, в которых он осудил принципы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу управления в секторе Газа после окончания войны, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что премьер Израиля представил план управления Газой после окончания военных действий. После войны израильская армия в соответствии с планом якобы должна иметь неограниченную свободу действия на всей территории Газы. Израиль же будет создавать "буферную зону" на палестинской стороне границы, проведет полную демилитаризацию анклава и окажет содействие "дерадикализации" в Газе, утверждает агентство со ссылкой на план. "План Нетаньяху (после войны в Газе - ред.), включая объявление о строительстве тысяч новых единиц жилья в поселениях, отражает заявленную политику его правительства, которое отрицает палестинский народ и настаивает на установлении суверенитета Израиля над всей территорией от Средиземного моря до реки Иордан", - цитирует агентство письмо политика. По данным WAFA, Аббас предупредил об опасных последствиях принципов Нетаньяху, которые "бросают вызов" международным позициям и усилиям по достижению прекращения огня и увеличению гуманитарной помощи. Отмечается, что Аббас также призвал к срочному международному вмешательству для открытия больниц и школ в анклаве, а также для борьбы против "израильской войны голодом" в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240228/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240228/oon-1929884170.html

https://ria.ru/20240228/gaza-1929956254.html

https://ria.ru/20240219/okkupatsiya-1928254149.html

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в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа