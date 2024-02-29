https://ria.ru/20240229/gaz-1930275840.html

Правительство поддержит жителей территорий без сетевого газа

Правительство поддержит жителей территорий без сетевого газа - РИА Новости, 29.02.2024

Правительство поддержит жителей территорий без сетевого газа

Правительство выделит около 32 миллиардов рублей для поддержки жителей северных и дальневосточных территорий, где в ближайшее время не будет проведен сетевой... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:23

2024-02-29T15:23

2024-02-29T15:23

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство выделит около 32 миллиардов рублей для поддержки жителей северных и дальневосточных территорий, где в ближайшее время не будет проведен сетевой газ, заявил президент страны Владимир Путин. "Также получат поддержку жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они отапливают свои дома углем или дровами, теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, экономика