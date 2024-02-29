https://ria.ru/20240229/finpodderzhka-1930233111.html

Путин рассказал о решениях в сфере финподдержки регионов

Путин рассказал о решениях в сфере финподдержки регионов - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о решениях в сфере финподдержки регионов

Решения в сфере финподдержки регионов должны работать на повышение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:51

2024-02-29T13:51

2024-02-29T14:49

владимир путин

политика

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решения в сфере финподдержки регионов должны работать на повышение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин."Решения в сфере финансовой поддержки регионов, рост экономики должны работать на повышение качества жизни людей, причем во всех субъектах Федерации", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://radiosputnik.ru/20240229/kredity-1930235485.html

https://ria.ru/20240229/proekty-1930232918.html

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владимир путин, политика, россия, послание президента федеральному собранию — 2024