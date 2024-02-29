https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930103671.html
В Финляндии заявили, что Украине не запрещали наносить удары по России
В Финляндии заявили, что Украине не запрещали наносить удары по России - РИА Новости, 29.02.2024
В Финляндии заявили, что Украине не запрещали наносить удары по России
Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России, заявил глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T00:47
2024-02-29T00:47
2024-02-29T00:47
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России, заявил глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра. Ранее командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило, который официально вступит в должность 1 июля, назвал ошибкой решение западных стран ограничить применение оружия, переданного Украине, исключительно территорией, которую она считает своей. "Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории", — приводит слова финского парламентария общественный вещатель Yle.По словам министра обороны Антти Хяккянена, ограничения на использование оружия были введены в основном странами, которые предоставили Украине системы оружия дальнего радиуса действия. Силы обороны прокомментировали Yle, что условие для получения военной помощи от НАТО и других стран Запада заключается в том, что западное оружие не должно применяться на российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, финляндия, нато, в мире
Россия, Украина, Финляндия, НАТО, В мире
В Финляндии заявили, что Украине не запрещали наносить удары по России
Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине наносить удары по России
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России, заявил глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.
Ранее командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило, который официально вступит в должность 1 июля, назвал ошибкой решение западных стран ограничить применение оружия, переданного Украине, исключительно территорией, которую она считает своей.
"Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории", — приводит слова финского парламентария общественный вещатель Yle.
По словам министра обороны Антти Хяккянена, ограничения на использование оружия были введены в основном странами, которые предоставили Украине системы оружия дальнего радиуса действия.
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Силы обороны прокомментировали Yle, что условие для получения военной помощи от НАТО и других стран Запада заключается в том, что западное оружие не должно применяться на российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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